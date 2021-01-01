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Погребняк опроверг информацию о завершении карьеры

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк заявил, что ничего не знает про свое заявление о завершении карьеры.

«Я завершил карьеру? Это что за новости? Ничего об этом не знаю. Я ничего не заявлял! Может, кто-то там ещe закончил. Я не знаю», – сказал 38-летний футболист.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 15:22
Комментарии11
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    Рейтинг: +16029

    Cleaner 26 минут назад

    Паша еще играет??? В Спартак ему нужно. Дельфин не тянет. Погребняк в свои 38 будет на поле лучше Соболева смотреться.

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    Рейтинг: +7188

    серега кашин 27 минут назад

    не закончил он, а сам и не вспомнит как в ворота попадать

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    Рейтинг: +16979

    Garrincha58 1 час назад

    Наверное в Амкал позвали сдерживать Овечкина

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    Рейтинг: +5703

    GoldPlayFIFARus9 1 час назад

    Что, позвали таки в МЮ?))

    1
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    Рейтинг: +1849

    моэм 1 час назад

    Можно только позавидовать тому что в такие то годы Паша ещё востребован ... но это даётся ему непросто , Паша пашет на тренировках намного больше многих молодых талантливых лентяев ... "режимить" , т.е сидеть на диете , жить по расписанию столько лет подряд тяжело и физически и морально ...но он папа трёх сыновей и должен кормить семь.

    0
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    Рейтинг: +2665

    Радио1000шумеров > моэм 47 минут назад

    Особенно классно Погребняк отпахал за Динамо в ФНЛ, получая самую высокую зарплату в клубе, "забыл" явиться на матч с Анжи, кайфуя в это время в Италии.

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    Рейтинг: +2665

    Радио1000шумеров 1 час назад

    Погребняк: "Я завершил карьеру? Это что за новости? Сейчас на меня вышли представители Манчестер Юнайтед с требованием заключить контракт на 5 лет. Требую от них отдать мне 7-й номер Роналду, пока упираются. Дожму..."

    2
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    Рейтинг: +3474

    Беспонтий 1 час назад

    великий по
    настолько велик что величина начинает затмевать разум

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    Рейтинг: +20

    Iskander_17 1 час назад

    Ура, ты с нами еще)))

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    Рейтинг: +7006

    nik55 1 час назад

    давай в Реал----мячи носить на тренировку -----хороший игрок не играет за 11 клубов

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    Рейтинг: +5703

    GoldPlayFIFARus9 > nik55 1 час назад

    Ибрагимович такой: ну-да, ну-да...

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