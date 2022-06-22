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«Боруссия» договорилась о трансфере Аллера. Это рекордная покупка в истории клуба

Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер близок к переходу в «Боруссию».

Как пишет журналист Фабрицио Романо, дортмундский клуб согласовал трансфер 28-летнего форварда. Он перейдет за 35 миллионов плюс бонусы.

Покупка Аллера – рекордная в истории «Боруссии». За 35 миллионов в 2016 году был куплен Усман Дембеле.

  • Аллер забил 21 гол в 31 матче чемпионата Нидерландов.
  • Его рыночная цена – 35 млн.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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22.06.2022 10:57
Комментарии4
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    Рейтинг: +58

    Клаус 22 июня, 13:32

    Потом спокойно продадут в Челси за 80-100

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    Рейтинг: +1973

    LOKOfanatik19 > Клаус 22 июня, 14:20

    а кого Боруссия продала в Челси, в Англии постоянный клиент в виде МЮ...

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  • ...
    Рейтинг: +791

    Untitled-1 22 июня, 12:36

    Отличная трансферная политика клуба. покупают дешево и продают потом мешкам дорого. 35 лямов сейчас это копейки.

    0
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    Рейтинг: +1973

    LOKOfanatik19 22 июня, 12:11

    Если и Аллера потом продадут за 130+ лямов, то будет топчик.

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