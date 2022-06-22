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  • «Боруссия» договорилась о трансфере Аллера. Это рекордная покупка в истории клуба

«Боруссия» договорилась о трансфере Аллера. Это рекордная покупка в истории клуба

22 июня 2022, 10:57
4

Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер близок к переходу в «Боруссию».

Как пишет журналист Фабрицио Романо, дортмундский клуб согласовал трансфер 28-летнего форварда. Он перейдет за 35 миллионов плюс бонусы.

Покупка Аллера – рекордная в истории «Боруссии». За 35 миллионов в 2016 году был куплен Усман Дембеле.

  • Аллер забил 21 гол в 31 матче чемпионата Нидерландов.
  • Его рыночная цена – 35 млн.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Германия. Бундеслига Аякс Боруссия Д Аллер Себастьян
Комментарии (4)
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LOKOfanatik19
1655889118
Если и Аллера потом продадут за 130+ лямов, то будет топчик.
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Untitled-1
1655890599
Отличная трансферная политика клуба. покупают дешево и продают потом мешкам дорого. 35 лямов сейчас это копейки.
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Клаус
1655893943
Потом спокойно продадут в Челси за 80-100
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