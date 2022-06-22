«Боруссия» договорилась о трансфере Аллера. Это рекордная покупка в истории клуба

Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер близок к переходу в «Боруссию».

Как пишет журналист Фабрицио Романо, дортмундский клуб согласовал трансфер 28-летнего форварда. Он перейдет за 35 миллионов плюс бонусы.

Покупка Аллера – рекордная в истории «Боруссии». За 35 миллионов в 2016 году был куплен Усман Дембеле.

Аллер забил 21 гол в 31 матче чемпионата Нидерландов.

Его рыночная цена – 35 млн.

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