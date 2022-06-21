«После сборной я вернулся окрылeнным». Бакаев рассказал о поддержке со стороны Карпина

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин помог ему в ходе прошлого сезона.

«Когда пришел новый тренер Руй Витория, надо было снова доказывать своe место в старте. Тогда же меня впервые за долгое время выпустили справа – сначала в матче с «Рубином», потом Валерий Георгиевич Карпин наигрывал меня справа в расстановке 4-3-3.

Мне было непросто, многое не получалось, зато после сборной я вернулся окрылeнным и набрал сумасшедшую форму. Дальше – успешные игры с «Наполи» и «Ахматом», меня снова вызвали в сборную. Но вернулся – и снова оказался в запасе.

Следующий же сбор национальной команды был самым важным – нам предстоял матч с Хорватией. И хотя на том отрезке я практически на поле не выходил, моего игрового времени не набралось даже на матч – Валерий Георгиевич всe равно в меня поверил.

Вызвал в сборную и выпустил в стартовом составе. Он меня поддержал, поэтому те полгода, когда у меня было мало игровой практики в клубе, прошли для меня легче», – рассказал Бакаев.

Бакаев – воспитанник «Спартака».

Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.

В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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