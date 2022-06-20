Шиманьски и Крыховяка будут вызывать в сборную Польши: «Заявление касается только Рыбуса»

Пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковски заявил, что решение о запрете на вызов в сборную Польши защитника «Спартака» Мацея Рыбуса не касается других польских игроков, выступающих в РПЛ.

«Стоит ли на фоне этого решения ожидать такого исхода для Шиманьски, который находится в «Динамо», и Крыховяка, вернувшегося в «Краснодар»? Наше заявление касается только Мацея Рыбуса, а не Шиманьски и Крыховяка», – сказал Квятковски.

Рыбус покинул «Локомотив», с которым истек контракт, и перешел в «Спартак».

Он играл за сборную Польши с 2009 года.

Рыбус провел 66 матчей, забил 2 гола.

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