Федотов: «Трансфер Кассьерры – чудо. «Сочи» сильно повезло»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о нападающем Матео Кассьерре.

— Как вы угадали с приглашением Кассьерры? Это же попадание в яблочко!

— Да. С его трансфером нам очень сильно повезло, и заполучить Матео в какой-то степени помогло чудо. Мы следили за ним полгода, за это время просмотрели множество форвардов, но всe равно склонялись в его пользу.

Хорошо, что никто за эти шесть месяцев не опередил нас. В итоге нам удалось за минимальные деньги приобрести качественного игрока, ставшего в итоге лучшим бомбардиром команды и одним из лучших бомбардиров РПЛ.

— Вы уже обозначили руководству свою позицию по Кассьерре? Или понимаете, что здесь главное не передержать футболиста и не получить немотивированного игрока, как это было с Хондой в ЦСКА и Ларссоном в «Спартаке»?

— Так и есть. Таков посыл вселенной, когда человек сделал шаг и продвинулся вперед. Стоять на месте ни в коем случае нельзя. И если будет достойное предложение для клуба и футболиста, нет причин удерживать его.

Футбол — это бизнес, никуда от этого не деться. Если Матео уйдет, нам нужно будет в кратчайшие сроки найти ему качественную замену.

Сообщалось, что Кассьеррой интересуются «Зенит», «Рейнджерс» и «Црвена Звезда».

В прошедшем сезоне форвард забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 22 матчах РПЛ.

Рыночная стоимость Кассьерры – 3,5 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?