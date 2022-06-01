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  • Федотов: «Трансфер Кассьерры – чудо. «Сочи» сильно повезло»

Федотов: «Трансфер Кассьерры – чудо. «Сочи» сильно повезло»

1 июня 2022, 01:24
2

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о нападающем Матео Кассьерре.

— Как вы угадали с приглашением Кассьерры? Это же попадание в яблочко!

— Да. С его трансфером нам очень сильно повезло, и заполучить Матео в какой-то степени помогло чудо. Мы следили за ним полгода, за это время просмотрели множество форвардов, но всe равно склонялись в его пользу.

Хорошо, что никто за эти шесть месяцев не опередил нас. В итоге нам удалось за минимальные деньги приобрести качественного игрока, ставшего в итоге лучшим бомбардиром команды и одним из лучших бомбардиров РПЛ.

— Вы уже обозначили руководству свою позицию по Кассьерре? Или понимаете, что здесь главное не передержать футболиста и не получить немотивированного игрока, как это было с Хондой в ЦСКА и Ларссоном в «Спартаке»?

— Так и есть. Таков посыл вселенной, когда человек сделал шаг и продвинулся вперед. Стоять на месте ни в коем случае нельзя. И если будет достойное предложение для клуба и футболиста, нет причин удерживать его.

Футбол — это бизнес, никуда от этого не деться. Если Матео уйдет, нам нужно будет в кратчайшие сроки найти ему качественную замену.

  • Сообщалось, что Кассьеррой интересуются «Зенит», «Рейнджерс» и «Црвена Звезда».
  • В прошедшем сезоне форвард забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 22 матчах РПЛ.
  • Рыночная стоимость Кассьерры – 3,5 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Кассьерра Матео Федотов Владимир
Комментарии (2)
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sined1951
1654074868
Ему рано уходить, нужно показать класс как минимум 2-3 года чтобы взяли в хорошую команду за приличные деньги.
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sobaka120982
1654087060
Ну ещё сезон уж точно ему не помешает, а щас очень рано ему искать новый клуб
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