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«Мелбет» хочет стать генеральным партнером РПЛ. Букмекер предложил контракт на 10,5 миллиарда рублей

Букмекерская компания «Мелбет» сделала предложение РПЛ о партнерстве.

По информации «РБ Бизнес», компания предложила лиге 10,5 миллиарда рублей за четыре года контракта. За эту сумму «Мелбет» планирует получить статус генерального партнера РПЛ.

  • Ранее «Лига ставок» решила аннулировать 4-летний контракт с РПЛ.
  • Сумма сделки могла превысить 15 миллиардов рублей.
  • Причина – отстранение российских клубов от еврокубков, а также отъезд иностранных тренеров и игроков.

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Источник: «РБ Бизнес»

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