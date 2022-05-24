Карпин назвал топ-3 лучших игроков и тренеров сезона РПЛ

Кто все эти люди?)
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин выделил лучших в завершившемся розыгрыше чемпионата России.
– Три лучших футболиста РПЛ этого сезона?
– Клаудиньо, Барриос, Бикфалви.
– А три тренера?
– Семак, Шварц, Осинькин.
- Клаудиньо и Вильмар Барриос выступают за «Зенит», Эрик Бикфалви – за «Урал».
- Сергей Семак возглавляет «Зенит», Сандро Шварц – «Динамо», Игорь Осинькин – «Крылья Советов».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?