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Карпин назвал топ-3 лучших игроков и тренеров сезона РПЛ

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин выделил лучших в завершившемся розыгрыше чемпионата России.

– Три лучших футболиста РПЛ этого сезона?

– Клаудиньо, Барриос, Бикфалви.

– А три тренера?

– Семак, Шварц, Осинькин.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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24.05.2022 16:32
Комментарии11
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    Рейтинг: +503

    Бан 24 мая, 22:16

    Кто все эти люди?)

    0
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    Рейтинг: +964

    alefreddy 24 мая, 20:51

    Федотов с таким бюджетом лучший

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +12545

    playsh 24 мая, 20:35

    Вместо Шварца,конечно,Федотов.А так всё нормулёк.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16270

    paracetamol 24 мая, 19:53

    В общем, правильно все, за исключением Шварца. Уж слишком он обделался под конец!

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +86

    alteper 24 мая, 18:31

    Если поставить тренером Семака в Тульский Арсенал,сможет ли Симак хотя бы чуть чуть поднять команду? Я вот думаю,Зениту вообще нужен тренер?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16270

    paracetamol > alteper 24 мая, 19:54

    Уфу вывел в ЕК, однако!

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +4833

    ySS 24 мая, 17:41

    Федотов, Шварц, Осинькин
    Вендель, Клавдиньё, Барриос

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +24694

    vladimir-7 24 мая, 16:50

    Осинькин, Федотов и Шварц.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +19078

    derrik2000 > vladimir-7 24 мая, 17:42

    Я бы Шварца и Федотова местами поменял.
    Но, в целом - согласен.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +10209

    Alekxei Z. 24 мая, 16:42

    Как объяснить что во всех списках присутствует Шварц ?
    За последние 5 туров одна ничья и четыре поражения , пропущено 17 ( !!!! ) мячей. Сильнейший результат.
    Зависть не позволяет Карпину назвать Федотова из Сочи.

    6
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  • ...
    Рейтинг: +463

    SpartakMoskwa 24 мая, 16:42

    Назвать Семака, и не назвать Федотова????Валера ты чего там куришь?

    6
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