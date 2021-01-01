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Агент Кассьерры – об интересе «Рейнджерс»: «Мы рассматриваем различные варианты»

Мартин Араоз, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, отреагировал на новость о возможном переходе игрока в «Рейнджерс».

«Посмотрим, покинет ли Матео Россию летом или нет. Всe зависит от того, как будут развиваться события дальше.

«Рейнджерс»? Мы рассматриваем различные варианты», – сказал агент.

Сообщалось, что сочинцы готовы продать колумбийца летом не менее чем за 10 миллионов евро.

  • В августе 2021 года Кассьерру купили за 1,2 миллиона евро.
  • Он забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 22 матчах за «Сочи».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +64285

    portero 39 минут назад

    сомневаюсь что денег заплатят, нахаляву уйдет поиграть...

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