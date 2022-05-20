Агент Кассьерры – об интересе «Рейнджерс»: «Мы рассматриваем различные варианты»

Мартин Араоз, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, отреагировал на новость о возможном переходе игрока в «Рейнджерс».

«Посмотрим, покинет ли Матео Россию летом или нет. Всe зависит от того, как будут развиваться события дальше.

«Рейнджерс»? Мы рассматриваем различные варианты», – сказал агент.

Сообщалось, что сочинцы готовы продать колумбийца летом не менее чем за 10 миллионов евро.

В августе 2021 года Кассьерру купили за 1,2 миллиона евро.

Он забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 22 матчах за «Сочи».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?