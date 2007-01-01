Форвард «Сочи» Кассьерра может перейти в «Рейнджерс»

Сейчас продадут хорошо Морелоса и на его место купят такого же колумба Кассьерру. И потом тоже продадут. Нормальная схема.
Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра стал трансферной целью «Рейнджерс».
Клубы уже контактировали по поводу возможного перехода 25-летнего футболиста.
Сообщалось, что сочинцы готовы продать игрока летом не менее чем за 10 миллионов евро.
- В августе 2021 года Кассьерру купили за 1,2 миллиона евро.
- Он забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 22 матчах за «Сочи».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?