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Форвард «Сочи» Кассьерра может перейти в «Рейнджерс»

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра стал трансферной целью «Рейнджерс».

Клубы уже контактировали по поводу возможного перехода 25-летнего футболиста.

Сообщалось, что сочинцы готовы продать игрока летом не менее чем за 10 миллионов евро.

  • В августе 2021 года Кассьерру купили за 1,2 миллиона евро.
  • Он забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 22 матчах за «Сочи».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7344

    vladik12 44 минуты назад

    Сейчас продадут хорошо Морелоса и на его место купят такого же колумба Кассьерру. И потом тоже продадут. Нормальная схема.

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