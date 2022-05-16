Суарес попрощался с «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес опубликовал в соцсетях прощальный пост.

«Бесконечно благодарен каждому из болельщиков за привязанность, каждому из сотрудников «Атлетико» за преданность, которую они проявляли каждый день, и моей семье, которая сопровождала меня!» – написал 35-летний уругваец.

Суарес выступал за «Атлетико» с сентября 2020 года.

За 2 сезона форвард забил 34 гола и сделал 6 ассистов в 82 матчах.

Летом он станет свободным агентом и покинет клуб бесплатно.

«Интер», «Севилья» и «Астон Вилла» – претенденты на игрока.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?