Мюллер: «Все в «Баварии» хотят, чтобы Левандовски остался»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал последние слова своего партнера Роберта Левандовски. Поляк не исключил, что покинет Мюнхен летом.
«Ситуация в руках «Баварии», так как контракт действует еще год. Конечно, все в клубе хотят, чтобы Левандовски остался», – сказал Мюллер.
- В этом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
- Левандовски 7-й раз стал лучшим бомбардиром сезона Бундеслиги. Это рекорд.
- Рыночная стоимость Левандовски – 50 миллионов евро.
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Источник: GGFN