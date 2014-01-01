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Мюллер: «Все в «Баварии» хотят, чтобы Левандовски остался»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал последние слова своего партнера Роберта Левандовски. Поляк не исключил, что покинет Мюнхен летом.

«Ситуация в руках «Баварии», так как контракт действует еще год. Конечно, все в клубе хотят, чтобы Левандовски остался», – сказал Мюллер.

  • В этом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Левандовски 7-й раз стал лучшим бомбардиром сезона Бундеслиги. Это рекорд.
  • Рыночная стоимость Левандовски – 50 миллионов евро.

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Источник: GGFN

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