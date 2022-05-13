Президент «Баварии» исключил уход Левандовски в этом году

Президент «Баварии» Герберт Хайнер дал комментарий по поводу будущего нападающего Роберта Левандовски.
«У Левандовски контракт с «Баварией» до июня 2023 года, и он его выполнит», – сказал Хайнер.
- Поляк выступает за «Баварию» с 2014 года.
- В этом сезоне он забил 49 голов и сделал 7 ассистов в 45 матчах.
- Рыночная стоимость Левандовски – 50 миллионов евро.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо