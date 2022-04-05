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    Агент Семенова: «Сейчас, думаю, у Андрея с Талалаевым все в порядке»

    Сергей Базанов, агент защитника «Ахмата» Андрея Семенова, прокомментировал информацию о конфликте игрока с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

    Сообщалось, что футболиста оштрафовали на 500 тысяч рублей и лишили капитанской повязки.

    – История конфликта с Талалаевым. Сейчас атмосфера в команде нормальная?

    – Я не думаю, что была какая-то болезненная ситуация в команде. Это, скорее, персональные отношения главного тренера и футболиста. Не более того. Сейчас, думаю, с Талалаевым у него все в порядке.

    – Штраф он оплатил?

    – Не факт, что этот штраф был. Не главный тренер накладывает штраф, а клуб. Тренер может озвучить что-то руководству, поставить вопрос о штрафе, но изъять деньги он не может.

    Штрафует именно клуб, а не тренер. Писали много об этом штрафе, но порой эти санкции являются условными в силу огромного количества обстоятельств.

    • Семенов выступает за «Ахмат» с 2014 года.
    • В этом сезоне он провел 21 матч.
    • По информации Metaratings, игрок летом покинет клуб свободным агентом.

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    Источник: Sport24

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    05.04.2022 16:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 апреля 2022, 10:49

      В Ахмате Семенов один из лидеров команды. Хорошо что так все разрешилось.

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