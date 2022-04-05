Агент Семенова: «Сейчас, думаю, у Андрея с Талалаевым все в порядке»

Сергей Базанов, агент защитника «Ахмата» Андрея Семенова, прокомментировал информацию о конфликте игрока с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

Сообщалось, что футболиста оштрафовали на 500 тысяч рублей и лишили капитанской повязки.

– История конфликта с Талалаевым. Сейчас атмосфера в команде нормальная?

– Я не думаю, что была какая-то болезненная ситуация в команде. Это, скорее, персональные отношения главного тренера и футболиста. Не более того. Сейчас, думаю, с Талалаевым у него все в порядке.

– Штраф он оплатил?

– Не факт, что этот штраф был. Не главный тренер накладывает штраф, а клуб. Тренер может озвучить что-то руководству, поставить вопрос о штрафе, но изъять деньги он не может.

Штрафует именно клуб, а не тренер. Писали много об этом штрафе, но порой эти санкции являются условными в силу огромного количества обстоятельств.