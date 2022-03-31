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  • Зарема: «На уход Айртона повлияло позорное истолкование эпизода в матче с «Нижним»

Зарема: «На уход Айртона повлияло позорное истолкование эпизода в матче с «Нижним»

31 марта 2022, 17:22
8

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о причинах перехода защитника Айртона во «Фламенго».

  • Бразильский клуб арендовал 24-летнего игрока до конца 2022 года.
  • У «Фламенго» есть право выкупа, которое станет обязательным при определенных условиях.

«Айртон недавно продлил контракт со «Спартаком». Его уход никак не входил в спортивную стратегию клуба, как и многое другое. Тем не менее даже в этих условиях сделка пойдет на благо клуба – Айртон не сбежал, как делали другие, а показал себя профессионалом.

А еще хочу отметить, что на этот отъезд повлияли как внефутбольные факторы, так и позорное истолкование эпизода в матче с «Нижним» судьей Ивановым. Мелочей не бывает.

Растерянный Джикия слушает судью и пытается найти некую логику в наборе слов. Рядом шокированный таким объяснением Соболев, который получил красную за такое же столкновение и дисквалификацию на два матча. Эта съемка в подтрибунном помещении войдет в историю под названием «Сюрреализм футбольного судейства. Эпизод 2022».

Надеюсь, Лукасу будет что вспомнить хорошее о Москве, о клубе, а Иванова и ему подобных он забудет и быстро восстановится от травмы.

Жаль, что Айртон не проведет в «Спартаке» прощальный матч, потому что это мог быть игрок на долгие годы. Он заслужи уйти под аплодисменты трибун», – сказала Салихова.

  • Кирилл Гоцук ударил Айртона по ноге в конце 1-го тайма в матче с «Нижним Новгородом» (1:1).
  • Бразильца пришлось заменить из-за травмы, у него выявили контузию кости и мышц голени.
  • ЭСК признал ошибочным решение Сергея Иванова не удалять Гоцука.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Фламенго Айртон
Комментарии (8)
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Мася_1989
1648737339
Ну конечно. Появилась возможность, вот и стартанул.
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АлексМак
1648739236
продолжается ахинея
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ВасяК
1648739697
Что же из НХЛ не бегут???Там такие столкновения,мама не горюй!!!
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Artemka444
1648741492
Много бла бла от неё. Хватит её уже освещать,и уберите свою рекламу уже!!!
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Валерий2705
1648741644
Продолжилось время а..и..ль..х историй от главной клоунессы РПЛ. Странно не сказала, что в сраптак Мбаппе собирался, но увидел эпизод с Ивановым и передумал)
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Atyrau85
1648744072
Как ни странно,но соглашусь
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portero
1648752492
Передёргивает как истинная "катала" натяни ещё что-нибудь....
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