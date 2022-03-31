Зарема: «На уход Айртона повлияло позорное истолкование эпизода в матче с «Нижним»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о причинах перехода защитника Айртона во «Фламенго».

Бразильский клуб арендовал 24-летнего игрока до конца 2022 года.

У «Фламенго» есть право выкупа, которое станет обязательным при определенных условиях.

«Айртон недавно продлил контракт со «Спартаком». Его уход никак не входил в спортивную стратегию клуба, как и многое другое. Тем не менее даже в этих условиях сделка пойдет на благо клуба – Айртон не сбежал, как делали другие, а показал себя профессионалом.

А еще хочу отметить, что на этот отъезд повлияли как внефутбольные факторы, так и позорное истолкование эпизода в матче с «Нижним» судьей Ивановым. Мелочей не бывает.

Растерянный Джикия слушает судью и пытается найти некую логику в наборе слов. Рядом шокированный таким объяснением Соболев, который получил красную за такое же столкновение и дисквалификацию на два матча. Эта съемка в подтрибунном помещении войдет в историю под названием «Сюрреализм футбольного судейства. Эпизод 2022».

Надеюсь, Лукасу будет что вспомнить хорошее о Москве, о клубе, а Иванова и ему подобных он забудет и быстро восстановится от травмы.

Жаль, что Айртон не проведет в «Спартаке» прощальный матч, потому что это мог быть игрок на долгие годы. Он заслужи уйти под аплодисменты трибун», – сказала Салихова.

Кирилл Гоцук ударил Айртона по ноге в конце 1-го тайма в матче с «Нижним Новгородом» (1:1).

Бразильца пришлось заменить из-за травмы, у него выявили контузию кости и мышц голени.

ЭСК признал ошибочным решение Сергея Иванова не удалять Гоцука.

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