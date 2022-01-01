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Зарема: «На уход Айртона повлияло позорное истолкование эпизода в матче с «Нижним»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о причинах перехода защитника Айртона во «Фламенго».

  • Бразильский клуб арендовал 24-летнего игрока до конца 2022 года.
  • У «Фламенго» есть право выкупа, которое станет обязательным при определенных условиях.

«Айртон недавно продлил контракт со «Спартаком». Его уход никак не входил в спортивную стратегию клуба, как и многое другое. Тем не менее даже в этих условиях сделка пойдет на благо клуба – Айртон не сбежал, как делали другие, а показал себя профессионалом.

А еще хочу отметить, что на этот отъезд повлияли как внефутбольные факторы, так и позорное истолкование эпизода в матче с «Нижним» судьей Ивановым. Мелочей не бывает.

Растерянный Джикия слушает судью и пытается найти некую логику в наборе слов. Рядом шокированный таким объяснением Соболев, который получил красную за такое же столкновение и дисквалификацию на два матча. Эта съемка в подтрибунном помещении войдет в историю под названием «Сюрреализм футбольного судейства. Эпизод 2022».

Надеюсь, Лукасу будет что вспомнить хорошее о Москве, о клубе, а Иванова и ему подобных он забудет и быстро восстановится от травмы.

Жаль, что Айртон не проведет в «Спартаке» прощальный матч, потому что это мог быть игрок на долгие годы. Он заслужи уйти под аплодисменты трибун», – сказала Салихова.

  • Кирилл Гоцук ударил Айртона по ноге в конце 1-го тайма в матче с «Нижним Новгородом» (1:1).
  • Бразильца пришлось заменить из-за травмы, у него выявили контузию кости и мышц голени.
  • ЭСК признал ошибочным решение Сергея Иванова не удалять Гоцука.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 17:22
Комментарии8
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    Рейтинг: +2746

    СуперПАВ9 8 минут назад

    Сама ты позорная

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    Рейтинг: +913

    ВасяК 14 минут назад

    Что же из НХЛ не бегут???Там такие столкновения,мама не горюй!!!

    0
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    Рейтинг: +3627

    Питерский князь 19 минут назад

    А ты от куда знаешь?
    Только что у него из кровати?
    :)))

    0
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    Рейтинг: +898

    Узб@гоеный 21 минуту назад

    Засосник просто свалил, перекрестившись от свиней.

    0
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    Рейтинг: +4250

    mopecekca > Узб@гоеный 7 минут назад

    ты про ракицкава, ублюдок?

    0
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    Рейтинг: +96

    АлексМак 22 минуты назад

    продолжается ахинея

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    Рейтинг: +10

    dfgd445 34 минуты назад

    Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
    теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
    king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

    0
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    Рейтинг: +207

    Мася_1989 53 минуты назад

    Ну конечно. Появилась возможность, вот и стартанул.

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