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Юран: «Конечно, поддерживаю мораторий на вылет. И дело не в том, что я тренер «Химок»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран выступил за введение моратория на вылет из РПЛ.

«Мораторий на вылет, конечно, поддерживаю. И дело не в том, что я тренер «Химок», а команда пока находится внизу. Это было бы правильно с точки зрения спортивной составляющей.

Ситуация: «Химки» покидают три определяющих футболиста, которые должны помогать решать задачу. Но это произошло не по нашей вине.

Мы не такой клуб, как «Краснодар», где есть российский костяк и молодежь, которая набирается со всей страны. Они могут решать задачи, это показала игра со «Спартаком». А в похожую с «Химками» ситуацию попали и другие клубы: «Ростов», «Урал», «Рубин», — сказал Юран.

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Источник: Sport24

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