Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: реальное название клуба или нет?
Тест: реальное название клуба или нет?
2 Тест: угадай футболиста по уху!
Тест: угадай футболиста по уху!
3 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?

Президент «Торпедо»: «Давайте сыграем экспериментальный чемпионат с 20 командами»

Президент «Торпедо» Денис Маслов поделился мнением о возможном реформировании РПЛ.

«Два года назад в ФНЛ играли 22 команды, а в этом – 20. Ничего же не случилось. Давайте сыграем экспериментальный чемпионат в Премьер-лиге. Спланируем его так, что будет 20 команд РПЛ.

Не хотите никуда вылетать – хорошо, но не обижайте команды ФНЛ. Запустите четыре команды сразу: те, что пройдут лицензирование. При участии 20 команд получится много игр.

Если понравится, то продолжим дальше, не понравится, вернутся еврокубки – в конце сезона вылетят четыре команды вместо двух, а две новые команды из ФНЛ зайдут. Следующий сезон сыграют 18 команд. Не понравится, вернeмся на 16 команд. Спортивный принцип при любых обстоятельствах должен быть первичен.

Не хотите играть стыки? Запустите четыре команды. Раз вы не хотите вылетать, ФНЛ хочет зайти. Есть чемпионаты Англии, Италии, Испании, где участвует 20 команд, есть ещe и еврокубковые матчи, много игр на Кубок. Российские команды сейчас играют без еврокубков.

Многие не совсем понимают саму реформу. Смысл реформы заключается не только в том, чтобы сделать 18 команд, а ещe и в том, чтобы в любой ситуации не допустить вылета. Если вы разрешаете 15-й и 16-й команде сыграть стыки, то вы на 50% допускаете шанс, что они могут вылететь.

В 2014 году в переходных матчах вылетели «Томь» и «Крылья», и поменялось четыре команды. Смысл у этой реформы только один: чтобы ни в коем случае не дать никому вылететь. Им не нужны стыки. Если мы хотим сохранить общие интересы, то запустите четыре команды ФНЛ», – сказал Маслов.

Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции

Новости по теме
Игрок «Торпедо» Самсонов: «Перед нами стоит задача. Будем убиваться ради нашей цели»
ФНЛ. «Торпедо» на выезде победило «Факел», «Спартак-2» проиграл «Волгарю» и другие результаты
Девять клубов ФНЛ готовят документы для получения лицензии РПЛ («Матч ТВ») 6
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:56
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +499

    Suvorov51 1 час назад

    А лучше если будет 40 команд. круглый год будут играть. на БАКЛАН АРЕНЕ вот душу отведем

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13440

    Barmaleushka 1 час назад

    Давайте без "давайте" .(с)

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11