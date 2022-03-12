Семин – о санкциях: «Это решение не против Абрамовича, а против футбола в принципе»

Сёмин, в принципе прав. Но есть одна тонкость. Дело в том, что санкции - это давление на Путина и его олигархическое окружение, которое заработало свои миллиарды благодаря ему. А уж далее - кто недвижимость, а - кто футбольные клубы покупал
Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин поделился мнением о санкционном давлении на владельца «Челси» Романа Абрамовича.
«Роман Аркадьевич многое сделал для развития футбола по всему миру. Болельщики «Челси» его очень уважают и любят. Это решение не против Абрамовича, это решение против футбола в принципе», – сказал Семин.
- В четверг Абрамович попал под британские санкции.
- Сегодня АПЛ отстранила его от управления «Челси».
- Россиянин владеет клубом с 2003 года.
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