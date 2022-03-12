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Семин – о санкциях: «Это решение не против Абрамовича, а против футбола в принципе»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин поделился мнением о санкционном давлении на владельца «Челси» Романа Абрамовича.

«Роман Аркадьевич многое сделал для развития футбола по всему миру. Болельщики «Челси» его очень уважают и любят. Это решение не против Абрамовича, это решение против футбола в принципе», – сказал Семин.

  • В четверг Абрамович попал под британские санкции.
  • Сегодня АПЛ отстранила его от управления «Челси».
  • Россиянин владеет клубом с 2003 года.

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Источник: Sport24

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Комментарии6
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    Рейтинг: +5492

    Давид59 2 часа назад

    Сёмин, в принципе прав. Но есть одна тонкость. Дело в том, что санкции - это давление на Путина и его олигархическое окружение, которое заработало свои миллиарды благодаря ему. А уж далее - кто недвижимость, а - кто футбольные клубы покупал

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    Рейтинг: +13103

    NewLife > Давид59 1 час назад

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    Рейтинг: +6615

    BarStep 2 часа назад

    Это не решение, Юрий Палыч..

    Это безумие!

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    Рейтинг: +2017

    serglider 2 часа назад

    А где британские болелы Челси? Абрашка столько хорошего для их сделал, что бы они гордились командой за которую болеют, а в итоге когда британское правительство стало рвать Челси на куски, вся хвалебная британская торсида засунула языки в свои задницы? Как-то тут у Абрашки промашка вышла! И уважаемые английские евреи за него вступились, просили Бориса не трогать Романа... Куды он теперяча подасца? Неужеле в Россию вернется? Глядишь еще таксистом, в Москве, подрабатывать будет)))

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    Рейтинг: +817

    Soccerdealer63 2 часа назад

    В начале 40-х немецкие клубы не играли в международных турнирах....Да и сами турниры не проводились по решению международной федерации... Тоже, в принципе, решения "против футбола")))

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    Рейтинг: +1807

    Олег1204 3 часа назад

    В коем веке согласен с Палычем

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