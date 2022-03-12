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  • Семин – о санкциях: «Это решение не против Абрамовича, а против футбола в принципе»

Семин – о санкциях: «Это решение не против Абрамовича, а против футбола в принципе»

12 марта 2022, 16:45
7

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин поделился мнением о санкционном давлении на владельца «Челси» Романа Абрамовича.

«Роман Аркадьевич многое сделал для развития футбола по всему миру. Болельщики «Челси» его очень уважают и любят. Это решение не против Абрамовича, это решение против футбола в принципе», – сказал Семин.

  • В четверг Абрамович попал под британские санкции.
  • Сегодня АПЛ отстранила его от управления «Челси».
  • Россиянин владеет клубом с 2003 года.

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Источник: Sport24
Англия. Премьер-лига Челси Семин Юрий Абрамович Роман
Комментарии (7)
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Олег1204
1647093438
В коем веке согласен с Палычем
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Soccerdealer63
1647095625
В начале 40-х немецкие клубы не играли в международных турнирах....Да и сами турниры не проводились по решению международной федерации... Тоже, в принципе, решения "против футбола")))
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serglider
1647096472
А где британские болелы Челси? Абрашка столько хорошего для их сделал, что бы они гордились командой за которую болеют, а в итоге когда британское правительство стало рвать Челси на куски, вся хвалебная британская торсида засунула языки в свои задницы? Как-то тут у Абрашки промашка вышла! И уважаемые английские евреи за него вступились, просили Бориса не трогать Романа... Куды он теперяча подасца? Неужеле в Россию вернется? Глядишь еще таксистом, в Москве, подрабатывать будет)))
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BarStep
1647096968
Это не решение, Юрий Палыч.. Это безумие!
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Давид59
1647166832
Мой коммент стёрли. Был ответ от "жителя СПб". Его тоже заодно стёрли. Хотелось бы знать что мне ответили.
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Давид59
1647167142
Если мои комменты "Бомбардир" стирает (а я всегда был вежливым), то смысл тут находиться пропадает. Подумаю над уходом
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