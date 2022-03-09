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Лига Европы. «Бетис» дома проиграл «Айнтрахту», «Порту» – «Лиону»

«Бетис» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы уступил «Айнтрахту». В предыдущем раунде испанцы прошли «Зенит».

В другой встрече «Лион» также в гостях переиграл «Порту». На 90+5 минуте португальцы забили гол, но его отменили после видеопросмотра – офсайд.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-е матчи

Бетис (Испания) – Айнтрахт (Германия) – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Костич, 14; 1:1 – Фекир, 30; 1:2 – Камада, 32.

Порту (Португалия) – Лион (Франция) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Пакета, 59.

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Источник: Бомбардир.ру

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09.03.2022 22:47
Комментарии1
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    Рейтинг: +180

    Сделаны из Дерева 2 часа назад

    Айнтрахт на классе победил! + пеналь не забили и момент был! Могло быть 1-4)))
    И этот испанский середняк возил наш лучший клуб восточной европы????? хахахахах!!!

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