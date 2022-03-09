Лига Европы. «Бетис» дома проиграл «Айнтрахту», «Порту» – «Лиону»

«Бетис» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы уступил «Айнтрахту». В предыдущем раунде испанцы прошли «Зенит».

В другой встрече «Лион» также в гостях переиграл «Порту». На 90+5 минуте португальцы забили гол, но его отменили после видеопросмотра – офсайд.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-е матчи

Бетис (Испания) – Айнтрахт (Германия) – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Костич, 14; 1:1 – Фекир, 30; 1:2 – Камада, 32.

Порту (Португалия) – Лион (Франция) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Пакета, 59.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Тедеско: «Я поддерживаю отстранение «Спартака» от Лиги Европы. Жаль, что так вышло»

«Спартак» пожелал удачи Тедеско в Лиге Европы: «Надеемся, наши пути снова пересекутся в более мирных условиях»

Каррера – об исключении «Спартака» из ЛЕ: «Спорт должен оставаться вне политических разборок»