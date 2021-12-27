Кубок Франции. «Монако» без Головина вылетел от «Нанта»

«Нант» в 1/2 финала Кубка Франции переиграл «Монако». Команда Антуана Комбуаре оказалась сильнее в серии пенальти.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в заявке «Монако» отсутствовал.
В финале «Нант» сыграет с «Ниццей».
Франция. Кубок. 1/2 финала
Нант – Монако – 2:2 (1:1; 1:1; 4:2 по пенальти)
Голы: 0:1 – Марипан, 12; 1:1 – Сидибе, 21 (в свои ворота); 2:1 – Мутуссами, 74; 2:2 – Боадю, 76.
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