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    Кубок Франции. «Монако» без Головина вылетел от «Нанта»

    «Нант» в 1/2 финала Кубка Франции переиграл «Монако». Команда Антуана Комбуаре оказалась сильнее в серии пенальти.

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в заявке «Монако» отсутствовал.

    В финале «Нант» сыграет с «Ниццей».

    Франция. Кубок. 1/2 финала

    Нант – Монако – 2:2 (1:1; 1:1; 4:2 по пенальти)

    Голы: 0:1 – Марипан, 12; 1:1 – Сидибе, 21 (в свои ворота); 2:1 – Мутуссами, 74; 2:2 – Боадю, 76.

    Календарь Кубка Франции

    Результаты Кубка Франции

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    Источник: Бомбардир.ру

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