Кубок Италии. «Ювентус» на 92-й минуте благодаря автоголу вырвал победу над «Фиорентиной», Кокорин не играл

Ювентусу просто повезло кубок поедит в милан
«Фиорентина» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии проиграла «Ювентусу». На 90+2 минуте в свои ворота забил Лоренцо Венути.
Российский форвард хозяев Александр Кокорин в заявке отсутствовал.
«Ювентус» не проигрывает в основное время с ноября.
Ответная встреча состоится в апреле.
Италия. Кубок. 1/2 финала. Первый матч
Фиорентина – Ювентус – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Венути, 90+2 (в свои ворота).
Индзаги: «Интер» в психологической яме. До сих пор зализываем раны после поражения от «Милана» в чемпионате»
Индзаги – о 0:0 с «Миланом»: «Команды волновались и ждали»
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.