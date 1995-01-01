Кубок Италии. «Ювентус» на 92-й минуте благодаря автоголу вырвал победу над «Фиорентиной», Кокорин не играл

«Фиорентина» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии проиграла «Ювентусу». На 90+2 минуте в свои ворота забил Лоренцо Венути.

Российский форвард хозяев Александр Кокорин в заявке отсутствовал.

«Ювентус» не проигрывает в основное время с ноября.

Ответная встреча состоится в апреле.

Италия. Кубок. 1/2 финала. Первый матч

Фиорентина – Ювентус – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Венути, 90+2 (в свои ворота).

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