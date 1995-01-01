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    Кубок Италии. «Ювентус» на 92-й минуте благодаря автоголу вырвал победу над «Фиорентиной», Кокорин не играл

    «Фиорентина» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии проиграла «Ювентусу». На 90+2 минуте в свои ворота забил Лоренцо Венути.

    Российский форвард хозяев Александр Кокорин в заявке отсутствовал.

    «Ювентус» не проигрывает в основное время с ноября.

    Ответная встреча состоится в апреле.

    Италия. Кубок. 1/2 финала. Первый матч

    Фиорентина – Ювентус – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Венути, 90+2 (в свои ворота).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2403

      СуперПАВ9 1 час назад

      Ювентусу просто повезло кубок поедит в милан

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