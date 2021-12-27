«Лос-Анджелес Гэлакси» интересуется Рамосом

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может продолжить карьеру в МЛС.

По информации GFFN со ссылкой на Foot Mercato, 35-летним испанцем интересуется «Лос-Анджелес Гэлакси». Американский клуб уже контактировал с окружением футболиста.

Рамос провел 5 матчей за «ПСЖ» и забил 1 гол.

Он до лета 2021 года выступал за мадридский клуб, в котором провел 16 сезонов.

Испанец пропустил большую часть этого сезона из-за травм.

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