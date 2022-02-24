Гендиректор «Зенита» – о проведении матча с «Бетисом»: «Ждите официальных сообщений»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.02.2022 12:52
    Комментарии7
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      Рейтинг: +15628

      paracetamol 9 часов назад

      Если матч отменят, Бетису должны засчитать поражение 0-3 и Зенит спокойненько его проходит!

      0
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      Рейтинг: +190

      Vladislaf > paracetamol 9 часов назад

      Если матч отменят то никакого тех.поражения не будет, это уже будет означать исключением Зенита и Спартака из еврокубков. И в принципе не большая потеря, все в принципе понимают что и так бы дальше не прошли, а так в случае исключения будет чем оправдаться.

      1
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      Рейтинг: -28

      Elektronua 12 часов назад

      как аналогия ,команда из фашисткой Германии (сейчас России) против команды союзников .

      1
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      Рейтинг: +3680

      Черкизовский Кот > Elektronua 5 часов назад

      Германия была нацисткой, а не фашисткой.

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      Рейтинг: +59332

      portero 12 часов назад

      Типо лишат нас ЕК? Ну .. посмотим что будет.

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      Рейтинг: +10365

      ivany4 15 часов назад

      И чего туману напускать.
      Сейчас, кто первый скажет - того и слушают.

      0
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      Рейтинг: +4816

      Блямба 15 часов назад

      Нечего тут уже ждать...

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