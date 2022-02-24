Гендиректор «Зенита» – о проведении матча с «Бетисом»: «Ждите официальных сообщений»

Если матч отменят, Бетису должны засчитать поражение 0-3 и Зенит спокойненько его проходит!
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался комментировать информацию об отмене ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».
«Ждите официальных сообщений», – сказал Медведев.
- «Бетис» должен принять «Зенит» сегодня в 23:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, если она состоится.
- В первом матче испанцы победили со счетом 3:2.
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