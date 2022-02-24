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    Лига Европы. «Зенит» на выезде сыграет с «Бетисом» после поражения 2:3

    Сегодня, 24 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Бетисом» и «Зенитом».

    Игра пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин», ее начало запланировано на 23:00 мск.

    В первой встрече в Санкт-Петербурге испанская команда победила со счетом 3:2.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бетис»«Зенит».

    Семак – о ничьей с «Бетисом»: «Могли рассчитывать на более приемлемый результат. Никаких вопросов к команде быть не может»

    Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из турнира, VAR отменил гол Чистякова на 90-й минуте

    Одоевский – самый молодой вратарь «Зенита» в еврокубках

    Источник: «Бомбардир»

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    24.02.2022 11:16
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