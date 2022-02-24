Лига Европы. «Зенит» на выезде сыграет с «Бетисом» после поражения 2:3

Сегодня, 24 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Бетисом» и «Зенитом».

Игра пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин», ее начало запланировано на 23:00 мск.

В первой встрече в Санкт-Петербурге испанская команда победила со счетом 3:2.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Зенит».

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