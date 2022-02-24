Лига Европы. «Зенит» на выезде сыграет с «Бетисом» после поражения 2:3

Надо выносить спаниелей и спокойненько ждать, что будет дальше.
Сегодня, 24 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Бетисом» и «Зенитом».
Игра пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин», ее начало запланировано на 23:00 мск.
В первой встрече в Санкт-Петербурге испанская команда победила со счетом 3:2.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Зенит».
Семак – о ничьей с «Бетисом»: «Могли рассчитывать на более приемлемый результат. Никаких вопросов к команде быть не может»
Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из турнира, VAR отменил гол Чистякова на 90-й минуте