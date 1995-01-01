Игрок «Бетиса» Родригес: «Ответная игра с «Зенитом» будет очень тяжелой. Их игроки умеют создавать моменты»

Полузащитник «Бетиса» Гидо Родригес прокомментировал победу над «Зенитом» (3:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Очень открытый первый тайм, много голов. Мы быстро открыли счет, но потом не смогли контролировать матч. Тем не менее мы добились важного результата.

Ответная игра будет тяжелой, но надо продолжать идти вперед. У «Зенита» хорошие игроки, умеющие создавать моменты. Перед встречей в Севилье необходимо провести работу над ошибками», – сказал Родригес.

«Зенит» в пятый раз подряд проиграл первый матч года в еврокубках.

Клуб из Петербурга пропустил 3 гола до перерыва впервые с августа 2018 года.

Ответный матч состоится 24 февраля в Испании.

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