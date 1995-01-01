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    «Бетис» анонсировал игру с «Зенитом» матрешками в клубных цветах

    «Бетис» анонсировал первый стыковой матч с «Зенитом» за право выхода в 1/8 финала Лиги Европы.

    Испанский клуб опубликовал фото матрешек в клубных бело-зеленых цветах.

    • «Зенит» примет «Бетис» сегодня, 17 февраля, в 20:45 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

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    Геркус: «Зенит» опытнее и амбициознее «Бетиса». Успех в Лиге Европы нужнее нашему клубу»

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    Источник: инстаграм «Бетиса»

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