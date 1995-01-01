«Бетис» анонсировал игру с «Зенитом» матрешками в клубных цветах

«Бетис» анонсировал первый стыковой матч с «Зенитом» за право выхода в 1/8 финала Лиги Европы.

Испанский клуб опубликовал фото матрешек в клубных бело-зеленых цветах.

«Зенит» примет «Бетис» сегодня, 17 февраля, в 20:45 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

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