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    Лига Европы. «Зенит» примет «Бетис»

    Сегодня, 17 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

    Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», ее начало запланировано на 20:45 мск.

    Команды ранее ни разу не встречались в официальных матчах.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Зенит» – «Бетис».

    Смотрите «Зенит»«Бетис» и забирайте бесплатно фрибет 2000

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4252

      Бомбардиръ 25 минут назад

      Ваш соперник - Бетис.
      Без проблем вам не обойтись,
      Так до гроба с ним бейтесь.
      И ждём от вас победы.

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