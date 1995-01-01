Лига Европы. «Зенит» примет «Бетис»

Сегодня, 17 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», ее начало запланировано на 20:45 мск.

Команды ранее ни разу не встречались в официальных матчах.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Зенит» – «Бетис».

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