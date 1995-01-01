Лига Европы. «Зенит» примет «Бетис»

Ваш соперник - Бетис.
Без проблем вам не обойтись,
Так до гроба с ним бейтесь.
И ждём от вас победы.
Сегодня, 17 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».
Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», ее начало запланировано на 20:45 мск.
Команды ранее ни разу не встречались в официальных матчах.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Зенит» – «Бетис».
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