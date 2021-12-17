Кубок Италии. «Аталанта» вылетела от «Фиорентины», пропустив на 94-й минуте

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Фиорентина» на выезде обыграла «Аталанту» со счетом 3:2.

Российские легионеры Алексей Миранчук и Александр Кокорин игру пропустили.

«Фиорентина» в полуфинале турнира встретится с «Ювентусом» или «Сассуоло».

Кубок Италии. 1/4 финала

Аталанта – Фиорентина – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Пентек, 9 (с пенальти); 1:1 – Дзаппакоста, 30; 2:1 – Бога, 56; 2:2 – Пентек, 71; 2:3 – Миленкович, 90+4.

Удаление: нет – Мартинес, 79.

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