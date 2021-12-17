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    Кубок Италии. «Аталанта» вылетела от «Фиорентины», пропустив на 94-й минуте

    В матче 1/4 финала Кубка Италии «Фиорентина» на выезде обыграла «Аталанту» со счетом 3:2.

    Российские легионеры Алексей Миранчук и Александр Кокорин игру пропустили.

    «Фиорентина» в полуфинале турнира встретится с «Ювентусом» или «Сассуоло».

    Кубок Италии. 1/4 финала

    Аталанта – Фиорентина – 2:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Пентек, 9 (с пенальти); 1:1 – Дзаппакоста, 30; 2:1 – Бога, 56; 2:2 – Пентек, 71; 2:3 – Миленкович, 90+4.

    Удаление: нет – Мартинес, 79.

    Календарь Кубка Италии

    Результаты Кубка Италии

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    Кокорин не попал в итоговую заявку «Фиорентины» на матч с «Аталантой»

    Диего Коста может перейти в «Аталанту»

    Миранчук не сыграет с «Фиорентиной» из-за травмы

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14290

      Hektor 84 20 минут назад

      Ну теперь надо чтоб старую клячу отсасуолили)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13736

      Cleaner 55 минут назад

      Кокорин заочно победил Миранчука!!!...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +58174

      portero 1 час назад

      Ни Миранчука ни Коки, даже на лавке.... вот и всё о наших игрочишках...

      2
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      Рейтинг: +597

      Дубина 1 час назад

      Ахахах!!!!
      С победой Фиалки.
      Сашка молодец,он талисман Фиорентины)))
      Не в коем случае нельзя его не куда девать от туда!))))
      А Аталанта как была середняком,так есть и будет!
      "Командочка" пару сезонов))))

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