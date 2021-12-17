Кокорин не попал в итоговую заявку «Фиорентины» на матч с «Аталантой»

Форварда «Фиорентины» Александра Кокорина убрали из заявки команды на матч 1/4 финала Кубка Италии с «Аталантой».

30-летний россиянин изначально был в составе, однако в итоге его не оказалось ни на поле, ни на скамейке запасных.

Нападающий в последний раз выходил на поле ровно месяц назад – 10 января.

В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.

По информации La Nazione, «Фиорентина» работает над расторжением контракта с Кокориным.

Регистрируйся и получай 20 000 рублей фрибетами

«Где-то рассмеялся Кокорин». Ургант – о 5-матчевой безголевой серии Роналду

Кокорин – в заявке «Фиорентины» на матч с «Аталантой». Он месяц не выходил на поле

Смородская: «Карьера Кокорина закончена»