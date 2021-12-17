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    Кокорин не попал в итоговую заявку «Фиорентины» на матч с «Аталантой»

    Форварда «Фиорентины» Александра Кокорина убрали из заявки команды на матч 1/4 финала Кубка Италии с «Аталантой».

    30-летний россиянин изначально был в составе, однако в итоге его не оказалось ни на поле, ни на скамейке запасных.

    • Нападающий в последний раз выходил на поле ровно месяц назад – 10 января.
    • В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.
    • По информации La Nazione, «Фиорентина» работает над расторжением контракта с Кокориным.

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    Кокорин – в заявке «Фиорентины» на матч с «Аталантой». Он месяц не выходил на поле

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    Источник: сайт «Фиорентины»

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    Сегодня, 20:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +575

      Дубина 23 минуты назад

      Молодца Санька!
      Русские не сдаются!
      Давай контракт выжимай по полной,а дальше в зенит!!!

      1
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      Рейтинг: +13349

      Skull_Boy 41 минуту назад

      Да не будет он играть и хватит уже упоминать про этого долбае_6а

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