Кокорин не попал в итоговую заявку «Фиорентины» на матч с «Аталантой»

Молодца Санька!
Русские не сдаются!
Давай контракт выжимай по полной,а дальше в зенит!!!
Форварда «Фиорентины» Александра Кокорина убрали из заявки команды на матч 1/4 финала Кубка Италии с «Аталантой».
30-летний россиянин изначально был в составе, однако в итоге его не оказалось ни на поле, ни на скамейке запасных.
- Нападающий в последний раз выходил на поле ровно месяц назад – 10 января.
- В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.
- По информации La Nazione, «Фиорентина» работает над расторжением контракта с Кокориным.
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«Где-то рассмеялся Кокорин». Ургант – о 5-матчевой безголевой серии Роналду
Кокорин – в заявке «Фиорентины» на матч с «Аталантой». Он месяц не выходил на поле