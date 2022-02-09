Карпин вновь посетил сборы «Локомотива»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин уже второй раз за зиму посетил сборы «Локомотива». Он пообщался с футболистами, поприветствовал главного тренера москвичей Маркуса Гисдоля.

С Карпиным был его помощник Виктор Онопко.

«Локомотив» тренируется в Испании.

На прошлой неделе Карпин работал в Турции, где посещал матчи команд РПЛ.

24 марта Россия сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за место на ЧМ-2022.

Тренерский штаб @TeamRussia во главе с Валерием Карпиным посетил второй тренировочный сбор нашей команды #РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/QQhQxEoCft — «Локомотив» (@fclokomotiv) February 9, 2022

Карпин, Глушаков, Черышев и Ерохин поддержали олимпийскую команду России

Товарищеский матч. «Ахмат» и «Факел» сыграли вничью – 3:3. На игре был Карпин

Карпин посетил матч «Химки» – «Рубин»