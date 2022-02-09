Карпин вновь посетил сборы «Локомотива»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин уже второй раз за зиму посетил сборы «Локомотива». Он пообщался с футболистами, поприветствовал главного тренера москвичей Маркуса Гисдоля.

С Карпиным был его помощник Виктор Онопко.

«Локомотив» тренируется в Испании.

На прошлой неделе Карпин работал в Турции, где посещал матчи команд РПЛ.

24 марта Россия сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за место на ЧМ-2022.