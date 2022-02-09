Карпин вновь посетил сборы «Локомотива»

А я за Валеру в качестве тренера!
Может получится поставить смотрибельную игру, как была во времена Кучука, пока юродивая не влезла.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин уже второй раз за зиму посетил сборы «Локомотива». Он пообщался с футболистами, поприветствовал главного тренера москвичей Маркуса Гисдоля.
С Карпиным был его помощник Виктор Онопко.
- «Локомотив» тренируется в Испании.
- На прошлой неделе Карпин работал в Турции, где посещал матчи команд РПЛ.
- 24 марта Россия сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за место на ЧМ-2022.
Тренерский штаб @TeamRussia во главе с Валерием Карпиным посетил второй тренировочный сбор нашей команды #РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/QQhQxEoCft— «Локомотив» (@fclokomotiv) February 9, 2022
Карпин, Глушаков, Черышев и Ерохин поддержали олимпийскую команду России
Товарищеский матч. «Ахмат» и «Факел» сыграли вничью – 3:3. На игре был Карпин