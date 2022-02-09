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    Карпин вновь посетил сборы «Локомотива»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин уже второй раз за зиму посетил сборы «Локомотива». Он пообщался с футболистами, поприветствовал главного тренера москвичей Маркуса Гисдоля.

    С Карпиным был его помощник Виктор Онопко.

    • «Локомотив» тренируется в Испании.
    • На прошлой неделе Карпин работал в Турции, где посещал матчи команд РПЛ.
    • 24 марта Россия сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за место на ЧМ-2022.

    Карпин, Глушаков, Черышев и Ерохин поддержали олимпийскую команду России

    Товарищеский матч. «Ахмат» и «Факел» сыграли вничью – 3:3. На игре был Карпин

    Карпин посетил матч «Химки» – «Рубин»

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 19:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2182

      фанат джигурды 7 минут назад

      А я за Валеру в качестве тренера!

      Может получится поставить смотрибельную игру, как была во времена Кучука, пока юродивая не влезла.

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