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Карпин вновь посетил сборы «Локомотива»

9 февраля 2022, 19:25
6

Главный тренер сборной России Валерий Карпин уже второй раз за зиму посетил сборы «Локомотива». Он пообщался с футболистами, поприветствовал главного тренера москвичей Маркуса Гисдоля.

С Карпиным был его помощник Виктор Онопко.

  • «Локомотив» тренируется в Испании.
  • На прошлой неделе Карпин работал в Турции, где посещал матчи команд РПЛ.
  • 24 марта Россия сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за место на ЧМ-2022.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Источник: твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Локомотив Россия Карпин Валерий
Комментарии (6)
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фанат джигурды
1644431384
А я за Валеру в качестве тренера! Может получится поставить смотрибельную игру, как была во времена Кучука, пока юродивая не влезла.
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житель СПб
1644436740
Карпин любит ездить в Испанию? Или ему интересно посмотреть, как разваливают хороший клуб? Или тут есть вообще горячая идея: готовится занять должность главного тренера Локо?! А что еще там делать?
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Plyash
1644438109
Обычные будни гл.тренера сборной.Такая у него работа.Удачи,Георгиевич.
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вальтер79
1644439765
валера в помощники к коучу локо по ходу стремиться)))))))
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