Карпин вновь посетил сборы «Локомотива»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин уже второй раз за зиму посетил сборы «Локомотива». Он пообщался с футболистами, поприветствовал главного тренера москвичей Маркуса Гисдоля.
С Карпиным был его помощник Виктор Онопко.
- «Локомотив» тренируется в Испании.
- На прошлой неделе Карпин работал в Турции, где посещал матчи команд РПЛ.
- 24 марта Россия сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за место на ЧМ-2022.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Локомотива»