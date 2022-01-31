Спортивный директор «Лацио»: «Миранчука в клубе не будет»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре опроверг информацию о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Ведутся ли сейчас переговоры по переходу Миранчука в «Лацио? Это неправда. В «Лацио» его не будет. Останется ли он в «Аталанте»? Не знаю. Это их игрок. Я его никогда об этом не спрашивал», – сказал Таре.
- В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»