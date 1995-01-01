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    Спортивный директор «Лацио»: «Миранчука в клубе не будет»

    Спортивный директор «Лацио» Игли Таре опроверг информацию о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    «Ведутся ли сейчас переговоры по переходу Миранчука в «Лацио? Это неправда. В «Лацио» его не будет. Останется ли он в «Аталанте»? Не знаю. Это их игрок. Я его никогда об этом не спрашивал», – сказал Таре.

    • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

    «Аталанта» готова отдать Миранчука в аренду, если «Лацио» согласится на обязательный выкуп

    Миранчук остается в «Аталанте». Переговоры с «Лацио» прекращены

    «Лацио» договорился об аренде Миранчука (Sport24)

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57464

      portero 34 минуты назад

      Агент старается цену на Миранчука поднять, а спроса то и нет на него...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +83

      Demgel 37 минут назад

      Ну вот опять...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6381

      BarStep 1 час назад

      Кто бы сомневался...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      baben86 1 час назад

      Жалко нашего игрока...маринуют..

      1
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