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    Миранчук остается в «Аталанте». Переговоры с «Лацио» прекращены

    Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори заявил, что полузащитник Алексей Миранчук не перейдет в «Лацио» этой зимой.

    «Миранчук остаeтся в «Аталанте». Переговоры с «Лацио» окончены», – сказал Сартори.

    Сообщалось, что россиянин мог уйти в аренду до конца сезона за 1 миллион евро с правом выкупа за 10 миллионов.

    • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7101

      серега кашин 3 часа назад

      опять лавку полировать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13427

      житель СПб 3 часа назад

      Триллер продолжается. Интересно, а есть какие-то механизмы противодействия такому? По сути: ненавидишь игрока, а денег лишних много. Покупаешь его - и сажаешь на лавку, лишая профессии. Наверное, стоит искать пути разрыва контракта, пусть и через потерю денег.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11766

      Fusballer 4 часа назад

      Вот же сидоры!

      1
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      Рейтинг: +13311

      Skull_Boy 4 часа назад

      Мда

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