Миранчук остается в «Аталанте». Переговоры с «Лацио» прекращены

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори заявил, что полузащитник Алексей Миранчук не перейдет в «Лацио» этой зимой.
«Миранчук остаeтся в «Аталанте». Переговоры с «Лацио» окончены», – сказал Сартори.
Сообщалось, что россиянин мог уйти в аренду до конца сезона за 1 миллион евро с правом выкупа за 10 миллионов.
- В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
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Источник: «Чемпионат»