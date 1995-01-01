«Интернасьонал» не отпустит Алберто в «Зенит» зимой

Отпустите меня в Гималаи )))) А игрок как на это смотрит?
Переход нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто в «Зенит» состоится летом. Об этом заявил вице-президент бразильского клуба Эмилио Папалео Зин.
– Правда ли, что Юри Алберто может перейти в «Зенит» сейчас, а не летом?
– Как уже сообщалось, Юри покинет «Интернасьонал» только в середине года. Вы слышали заявление президента клуба? В нем все было сказано.
- В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 85 матчах.
- Форвард согласовал с «Зенитом» 5-летний контракт.
- Сумма трансфера составит 17 миллионов евро плюс бонусы.
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