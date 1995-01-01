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    «Интернасьонал» не отпустит Алберто в «Зенит» зимой

    Переход нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто в «Зенит» состоится летом. Об этом заявил вице-президент бразильского клуба Эмилио Папалео Зин.

    – Правда ли, что Юри Алберто может перейти в «Зенит» сейчас, а не летом?

    – Как уже сообщалось, Юри покинет «Интернасьонал» только в середине года. Вы слышали заявление президента клуба? В нем все было сказано.

    • В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 85 матчах.
    • Форвард согласовал с «Зенитом» 5-летний контракт.
    • Сумма трансфера составит 17 миллионов евро плюс бонусы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2289

      petrucho-spb 17 минут назад

      Отпустите меня в Гималаи )))) А игрок как на это смотрит?

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