«Интернасьонал» не отпустит Алберто в «Зенит» зимой

Переход нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто в «Зенит» состоится летом. Об этом заявил вице-президент бразильского клуба Эмилио Папалео Зин.

– Правда ли, что Юри Алберто может перейти в «Зенит» сейчас, а не летом?

– Как уже сообщалось, Юри покинет «Интернасьонал» только в середине года. Вы слышали заявление президента клуба? В нем все было сказано.

В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 85 матчах.

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