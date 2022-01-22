Миранчук – в старте «Аталанты» на матч с «Лацио»

Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура Серии А между «Лацио» и «Аталантой».

«Лацио»: Стракоша, Марушич, Патрик, Рамос, Хюсай, Альберто, Лейва, Милинкович-Савич, Цаканьи, Иммобиле, Андерсон.

«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Демирал, Паломино, Пеццелла, Скальвини, Фройлер, Дзаппакоста, Миранчук, Пессина, Пикколи.

Матч начнется в 22:45 по Москве.

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