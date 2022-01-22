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    Миранчук – в старте «Аталанты» на матч с «Лацио»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура Серии А между «Лацио» и «Аталантой».

    «Лацио»: Стракоша, Марушич, Патрик, Рамос, Хюсай, Альберто, Лейва, Милинкович-Савич, Цаканьи, Иммобиле, Андерсон.

    «Аталанта»: Муссо, Джимсити, Демирал, Паломино, Пеццелла, Скальвини, Фройлер, Дзаппакоста, Миранчук, Пессина, Пикколи.

    • Матч начнется в 22:45 по Москве.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2022 22:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2600

      Enter2006 9 часов назад

      Какой же позор нашего футбола, теперь мы должны быть рады не голам а просто попаданию нашего игрока в стартовый состав? Мда.. (( Кокорина один раз тоже пропиарили на плакатах, что он даже золотой унитаз выиграл.

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      Рейтинг: +818

      Cromathaar 13 часов назад

      Всё, заднюю поверхность бедра дернул, финита ля комедия.

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      Рейтинг: +6491

      vladik12 13 часов назад

      Все на Никольскую!

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      Рейтинг: +22434

      DOCTOR PENALTY 14 часов назад

      Предпродажная подготовка?...

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