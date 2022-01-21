«Интер» планирует летом подписать 33-летнего Куадрадо

«Интер» нацелен на летний трансфер правого защитника «Ювентуса» Хуана Куадрадо. У него осталось полгода контракта.

Миланцы предложат Куадрадо соглашение на два года с зарплатой 4,5 миллиона евро в год. Игрок симпатичен главному тренеру «Интера» Симоне Индзаги.

33-летний колумбиец стоит 10 миллионов евро.

В Турине он с 2017 года.

В этом сезоне Серии А у Куадрадо 20 матчей, 4 гола.

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