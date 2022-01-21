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    «Интер» планирует летом подписать 33-летнего Куадрадо

    «Интер» нацелен на летний трансфер правого защитника «Ювентуса» Хуана Куадрадо. У него осталось полгода контракта.

    Миланцы предложат Куадрадо соглашение на два года с зарплатой 4,5 миллиона евро в год. Игрок симпатичен главному тренеру «Интера» Симоне Индзаги.

    • 33-летний колумбиец стоит 10 миллионов евро.
    • В Турине он с 2017 года.
    • В этом сезоне Серии А у Куадрадо 20 матчей, 4 гола.

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    Источник: твиттер Руди Галетти

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    21.01.2022 20:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13705

      Hektor 84 2 часа назад

      Зачем нам этот престарелый гобб с не малой зп?

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