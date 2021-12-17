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    Кубок Италии. «Интер» спасся на 91-й минуте и обыграл «Эмполи» в дополнительное время

    «Интер» в 1/8 финала Кубка Италии обыграл «Эмполи» только в дополнительное время. При этом от поражения в основное время миланцев спас гол защитника Андреа Раноккия на 91-й минуте. Победный мяч на 104-й забил Стефано Сенси.

    «Эмполи» не побеждает «Интер» в Милане с 2004 года.

    «Интер» вторую неделю подряд побеждает на «Джузеппе Меацца» в дополнительное время. На прошлой за пределами основного времени был обыгран «Ювентус» во встрече за Суперкубок Италии.

    Италия. Кубок. 1/8 финала

    Интер – Эмполи – 3:2 (1:0; 1:2; 1:0)

    Голы: 1:0 – Санчес, 13; 1:1 – Байрами, 61; 1:2 – Раду, 76 (в свои ворота); 2:2 – Раноккия, 90+1; 3:2 – Сенси, 104.

    Календарь Кубка Италии

    Результаты Кубка Италии

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2022 01:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1333

      Bozigit 17 часов назад

      Что-то здесь нечисто

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