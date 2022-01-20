Кубок Италии. «Интер» спасся на 91-й минуте и обыграл «Эмполи» в дополнительное время

«Интер» в 1/8 финала Кубка Италии обыграл «Эмполи» только в дополнительное время. При этом от поражения в основное время миланцев спас гол защитника Андреа Раноккия на 91-й минуте. Победный мяч на 104-й забил Стефано Сенси.

«Эмполи» не побеждает «Интер» в Милане с 2004 года.

«Интер» вторую неделю подряд побеждает на «Джузеппе Меацца» в дополнительное время. На прошлой за пределами основного времени был обыгран «Ювентус» во встрече за Суперкубок Италии.

Италия. Кубок. 1/8 финала

Интер – Эмполи – 3:2 (1:0; 1:2; 1:0)

Голы: 1:0 – Санчес, 13; 1:1 – Байрами, 61; 1:2 – Раду, 76 (в свои ворота); 2:2 – Раноккия, 90+1; 3:2 – Сенси, 104.

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