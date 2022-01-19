Левандовски – о «Золотом мяче»: «Для меня важнее награды, где голосуют игроки и тренеры»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сравнил «Золотой мяч» и премию ФИФА The Best, которую он получил на этой неделе.
«Каждая награда имеет свои правила. Для меня всегда важнее, когда выбирают игроки и тренеры. Это важнее, чем когда выбирают другие люди», – сказал поляк.
- В прошлом году Левандовски выиграл с «Баварией» Бундеслигу, Суперкубок Германии и клубный чемпионат мира.
- Он стал лучшим бомбардиром в 2021-м, забив 69 голов в 59 матчах за клуб и сборную.
- «Золотой мяч» выиграл Лионель Месси. Там победителя выбирают журналисты.
Источник: твиттер Bayern & Germany