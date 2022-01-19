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    Левандовски – о «Золотом мяче»: «Для меня важнее награды, где голосуют игроки и тренеры»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сравнил «Золотой мяч» и премию ФИФА The Best, которую он получил на этой неделе.

    «Каждая награда имеет свои правила. Для меня всегда важнее, когда выбирают игроки и тренеры. Это важнее, чем когда выбирают другие люди», – сказал поляк.

    • В прошлом году Левандовски выиграл с «Баварией» Бундеслигу, Суперкубок Германии и клубный чемпионат мира.
    • Он стал лучшим бомбардиром в 2021-м, забив 69 голов в 59 матчах за клуб и сборную.
    • «Золотой мяч» выиграл Лионель Месси. Там победителя выбирают журналисты.

    Источник: твиттер Bayern & Germany

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    19.01.2022 08:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1381

      PNZ1985 8 часов назад

      Жалко Лёву.. на 200% ЗМ его в этом и в том году!

      1
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      Рейтинг: +1554

      Maxi_7 19 января, 08:42

      Журналисты по большей части те же глоры, потому признать объективной награду, вручаемую ими не представляется возможным.

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