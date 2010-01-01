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    «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» интересуется Команом. Француз близок к продлению контракта с «Баварией»

    Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман с большой долей вероятности останется в немецком клубе.

    По информации журналиста Жюльена Мейнара, француз думал об уходе из «Баварии», но сейчас он близок к подписанию нового долгосрочного контракта с мюнхенцами.

    25-летним футболистом также интересуются «Манчестер Сити» и «Челси». За ситуацией с продлением контракта следит «ПСЖ», однако игрок не рассматривает вариант с возвращением во Францию.

    • Коман играет за «Баварию» с 2017 года.
    • В этом сезоне он забил 4 гола в 10 матчах Бундеслиги.
    • Рыночная стоимость француза – 55 миллионов евро.

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    Источник: твитетр Жюльена Мейнара

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