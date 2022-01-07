«Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» интересуется Команом. Француз близок к продлению контракта с «Баварией»

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман с большой долей вероятности останется в немецком клубе.
По информации журналиста Жюльена Мейнара, француз думал об уходе из «Баварии», но сейчас он близок к подписанию нового долгосрочного контракта с мюнхенцами.
25-летним футболистом также интересуются «Манчестер Сити» и «Челси». За ситуацией с продлением контракта следит «ПСЖ», однако игрок не рассматривает вариант с возвращением во Францию.
- Коман играет за «Баварию» с 2017 года.
- В этом сезоне он забил 4 гола в 10 матчах Бундеслиги.
- Рыночная стоимость француза – 55 миллионов евро.
Источник: твитетр Жюльена Мейнара