«Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» интересуется Команом. Француз близок к продлению контракта с «Баварией»

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман с большой долей вероятности останется в немецком клубе.

По информации журналиста Жюльена Мейнара, француз думал об уходе из «Баварии», но сейчас он близок к подписанию нового долгосрочного контракта с мюнхенцами.

25-летним футболистом также интересуются «Манчестер Сити» и «Челси». За ситуацией с продлением контракта следит «ПСЖ», однако игрок не рассматривает вариант с возвращением во Францию.