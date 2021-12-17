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    Черышев забил за «Валенсию» впервые за два года

    Российский игрок Денис Черышев отличился за «Валенсию» впервые с февраля 2020 года. Сегодня он забил «Картахене» в 1/16 финала Кубка Испании (2:1).

    Тогда, два года назад, Черышев отличился в ворота «Аталанты» в плей-офф Лиги чемпионов.

    • В матче с «Картахеной» Черышев вышел на замену на 72-й минуте и через 20 минут забил.
    • Летом игрок станет свободным агентом.
    • Всю карьеру он проводит в Испании.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.01.2022 22:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1461

      IVANRUS777 1 час назад

      Честно говоря ему в этом плане очень не везло. То в перекладину куда нибудь попадёт, то вратари тащили. Игрок то он классный, только хрустальный.

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