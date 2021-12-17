Черышев забил за «Валенсию» впервые за два года

Честно говоря ему в этом плане очень не везло. То в перекладину куда нибудь попадёт, то вратари тащили. Игрок то он классный, только хрустальный.
Российский игрок Денис Черышев отличился за «Валенсию» впервые с февраля 2020 года. Сегодня он забил «Картахене» в 1/16 финала Кубка Испании (2:1).
Тогда, два года назад, Черышев отличился в ворота «Аталанты» в плей-офф Лиги чемпионов.
- В матче с «Картахеной» Черышев вышел на замену на 72-й минуте и через 20 минут забил.
- Летом игрок станет свободным агентом.
- Всю карьеру он проводит в Испании.