Черышев забил за «Валенсию» впервые за два года

Российский игрок Денис Черышев отличился за «Валенсию» впервые с февраля 2020 года. Сегодня он забил «Картахене» в 1/16 финала Кубка Испании (2:1).

Тогда, два года назад, Черышев отличился в ворота «Аталанты» в плей-офф Лиги чемпионов.