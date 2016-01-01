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    РПЛ опубликовала расписание первых трех туров весенней части сезона

    Стало известно расписание первых трех туров весенней части сезона РПЛ.

    19-й тур

    26 февраля (суббота)

    14:00 «Химки» – «Динамо»

    14:00 «Нижний Новгород» – «Урал»

    16:30 «Сочи» – «Арсенал»

    19:00 «Спартак» – ЦСКА

    27 февраля (воскресенье)

    14:00 «Ростов» – «Крылья Советов»

    16:30 «Краснодар» – «Локомотив»

    19:00 «Ахмат» – «Уфа»

    28 февраля (понедельник)

    19:00 «Зенит» – «Рубин»

    20-й тур

    5 марта (суббота)

    19:00 ЦСКА – «Нижний Новгород»

    6 марта (воскресенье)

    14:00 «Крылья Советов» – «Арсенал»

    14:00 «Локомотив» – «Химки»

    16:30 «Зенит» – «Уфа»

    19:00 «Динамо» – «Спартак»

    7 марта (понедельник)

    14:00 «Краснодар» – «Урал»

    16:30 «Ростов» – «Сочи»

    19:00 «Ахмат» – «Рубин»

    21-й тур

    12 марта (суббота)

    14:00 «Уфа» – «Нижний Новгород»

    16:30 «Арсенал» – «Динамо»

    19:00 «Локомотив» – ЦСКА

    13 марта (воскресенье)

    12:00 «Урал» – «Ахмат»

    14:00 «Химки» – «Сочи»

    16:30 «Крылья Советов» – «Зенит»

    19:00 «Спартак» – «Краснодар»

    14 марта (понедельник)

    19:00 «Рубин» – «Ростов»

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +133

      Болотные 1 час назад

      Всё для педикулёзной бомжарни. Самый легкий график.

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      Рейтинг: +1592

      sерж > Болотные 12 минут назад

      у вас убогих он осенью был, и что-то не помог

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