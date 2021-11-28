Мюллер: «Золотой мяч» должен достаться Левандовски. Точка»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер выступил за то, чтобы «Золотой мяч» в этом году взял его партнер Роберт Левандовски. Поляк никогда не брал эту награду.

«Золотой мяч» должен достаться Левандовски. Точка. Он полностью заслужил. Левандовски побил в этом году бомбардирский рекорд Бундеслиги.

Посмотрите, что он делает в сборной Польши. Это сложнее, чем игра за топ-клуб. Лучше Левандовски индивидуально не играет никакой другой футболист в мире», – сказал Мюллер.

«Золотой мяч» вручат завтра, 29 ноября, в Париже.

Левандовски и главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поедут на церемонию.

поедут на церемонию. Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.

Нагельсман: «Левандовски больше всех заслужил «Золотой мяч»