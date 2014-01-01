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    Мюллер: «Золотой мяч» должен достаться Левандовски. Точка»

    Форвард «Баварии» Томас Мюллер выступил за то, чтобы «Золотой мяч» в этом году взял его партнер Роберт Левандовски. Поляк никогда не брал эту награду.

    «Золотой мяч» должен достаться Левандовски. Точка. Он полностью заслужил. Левандовски побил в этом году бомбардирский рекорд Бундеслиги.

    Посмотрите, что он делает в сборной Польши. Это сложнее, чем игра за топ-клуб. Лучше Левандовски индивидуально не играет никакой другой футболист в мире», – сказал Мюллер.

    • «Золотой мяч» вручат завтра, 29 ноября, в Париже.
    • Левандовски и главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поедут на церемонию.
    • Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.

    Нагельсман: «Левандовски больше всех заслужил «Золотой мяч»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Bayern & Germany

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +239

      SMITHI 9 минут назад

      Зеболотный и Дзюбинье против.

      0
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      Рейтинг: +157

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 2 часа назад

      Ща фаны питуха скажут что ему нужно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26

      СуперПАВ9 3 часа назад

      Мюлер прими таблетку

      0
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      Рейтинг: +9607

      playsh 3 часа назад

      А вдруг не точка,а много...точие?
      Хотя,конечно же,заслужил.

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