Мюллер: «Золотой мяч» должен достаться Левандовски. Точка»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер выступил за то, чтобы «Золотой мяч» в этом году взял его партнер Роберт Левандовски. Поляк никогда не брал эту награду.
«Золотой мяч» должен достаться Левандовски. Точка. Он полностью заслужил. Левандовски побил в этом году бомбардирский рекорд Бундеслиги.
Посмотрите, что он делает в сборной Польши. Это сложнее, чем игра за топ-клуб. Лучше Левандовски индивидуально не играет никакой другой футболист в мире», – сказал Мюллер.
- «Золотой мяч» вручат завтра, 29 ноября, в Париже.
- Левандовски и главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поедут на церемонию.
- Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.
Нагельсман: «Левандовски больше всех заслужил «Золотой мяч»
Источник: твиттер Bayern & Germany