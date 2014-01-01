Нагельсман: «Левандовски больше всех заслужил «Золотой мяч»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман считает, что «Золотой мяч» по итогам года заслужил его форвард Роберт Левандовски. Поляк никогда не брал эту награду.
«Никто не заслужил «Золотой мяч» больше Левандовски», – сказал Нагельсман после победы «Баварии» над «Арминией» (1:0).
- «Золотой мяч» вручат завтра, 29 ноября, в Париже.
- Левандовски и Нагельсман поедут на церемонию.
- Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.
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