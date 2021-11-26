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«Милан» объявил о продлении контракта с тренером Пиоли

26 ноября 2021, 17:58
1

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заключил новое соглашение с клубом.

Стороны продлили контракт до 30 июня 2023 года с опцией продолжения сотрудничества еще на один сезон.

Сообщалось, что зарплата тренера вырастет с 2 до 3,5 миллиона евро без учета бонусов.

  • Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года.
  • Под его руководством команда одержала 59 побед, 27 раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений в 106 матчах.
  • В этом сезоне по итогам 13 туров миланцы делят лидерство с «Наполи» в Серии А.

Источник: Официальный сайт «Милана»
Италия. Серия А Милан Пиоли Стефано
Комментарии (1)
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talgatnurzhanov2006
1637941966
Помню протесты болельщиков Милана при назначении Пиоли на пост тренера, а получилось как получилось и вроде все довольны. Хотя я не слышал чтобы болельщики пели его имя. А может просто не заметил.
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