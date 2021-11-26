«Милан» объявил о продлении контракта с тренером Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заключил новое соглашение с клубом.

Стороны продлили контракт до 30 июня 2023 года с опцией продолжения сотрудничества еще на один сезон.

Сообщалось, что зарплата тренера вырастет с 2 до 3,5 миллиона евро без учета бонусов.