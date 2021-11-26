«Милан» объявил о продлении контракта с тренером Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заключил новое соглашение с клубом.
Стороны продлили контракт до 30 июня 2023 года с опцией продолжения сотрудничества еще на один сезон.
Сообщалось, что зарплата тренера вырастет с 2 до 3,5 миллиона евро без учета бонусов.
- Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года.
- Под его руководством команда одержала 59 побед, 27 раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений в 106 матчах.
- В этом сезоне по итогам 13 туров миланцы делят лидерство с «Наполи» в Серии А.
Источник: Официальный сайт «Милана»