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    Кьеллини считает Роналду виновным в неудачном старте «Ювентуса» в Серии А

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини считает, что туринский клуб мог начать сезон лучше, если бы нападающий Криштиану Роналду ушел из клуба до старта Серии А.

    «Роналду ушел 28 августа, но для нас было бы лучше, если бы он сделал это раньше. Было легко принять его уход, но это оказалось неожиданным для нас, и мы поплатились очками в первых турах.

    Если бы он ушел 1 августа, у нас бы было больше времени, чтобы лучше подготовиться к старту чемпионата», – сказал Кьеллини.

    • Роналду играл за «Ювентус» на протяжении трех лет.
    • Он забил 101 гол за клуб в 134 матчах.
    • Португалец после возвращения в «МЮ» забил 6 голов в 8 матчах.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2982

      tarasofka 1 час назад

      ящетаю, что уход аязки гулиева из спортага привёл клуп к нынешнему положению, 7 позорное, но законное, место.

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