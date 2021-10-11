«Телеспорт»: Гисдоль будет заверять все решения по составу «Локомотива» у Рангника

Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль будет принимать решения в столичном клубе после согласования с руководителем отдела спорта и развития клуба Ральфом Рангником, сообщает «Телеспорт».

По информации источника, Гисдоль будет руководить тренировками и игрой команды во время матчей, но все решения по составу и процессу подготовки будут заверяться у Рангника.

Глава отдала развития разочаровал руководство «Локомотива» выбором нового тренера. Сообщается, что в московском клубе ждали молодого и прогрессивного тренера.

По разным причинам «Локо» отказались возглавить Маттиас Яйссле («Зальцбург»), Роберт Клаус («Нюрнберг») и бывший тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр.

Последним местом работы Гисдоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.

Трофеев в карьере Гисдоля нет.

«Локомотив» идет в РПЛ 4-м.

«Телеспорт»: Гиздоль будет получать в «Локомотиве» 1 миллион в год. В 3 раза меньше, чем в «Кельне»