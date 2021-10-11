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    «Телеспорт»: Гисдоль будет заверять все решения по составу «Локомотива» у Рангника

    Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль будет принимать решения в столичном клубе после согласования с руководителем отдела спорта и развития клуба Ральфом Рангником, сообщает «Телеспорт».

    По информации источника, Гисдоль будет руководить тренировками и игрой команды во время матчей, но все решения по составу и процессу подготовки будут заверяться у Рангника.

    Глава отдала развития разочаровал руководство «Локомотива» выбором нового тренера. Сообщается, что в московском клубе ждали молодого и прогрессивного тренера.

    По разным причинам «Локо» отказались возглавить Маттиас Яйссле («Зальцбург»), Роберт Клаус («Нюрнберг») и бывший тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр.

    • Последним местом работы Гисдоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.
    • Трофеев в карьере Гисдоля нет.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.

    «Телеспорт»: Гиздоль будет получать в «Локомотиве» 1 миллион в год. В 3 раза меньше, чем в «Кельне»

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    Источник: «Телеспорт»

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    11.10.2021 16:56
    Комментарии11
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      Рейтинг: +90196

      zigbert 9 часов назад

      В таком случае для Гиздоля и спроса за результаты команды будет меньше. Хотя в других клубах тоже согласовывают все решения по приобретению игроков.

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      Рейтинг: +311

      Solist345345 11 октября, 20:37

      Прямо серый кардинал этот Рангник.

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      Рейтинг: +21840

      vladimir-7 11 октября, 20:12

      Булыкин называл Гиздоля "тряпкой", на самом деле он "КУКЛА" для игр
      Рангника в Локомотиве.

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      Рейтинг: +25614

      silver29 11 октября, 19:49

      Пустит эта немчура Локо под откос, как партизаны с Полесья.

      1
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      Рейтинг: +21752

      bset 11 октября, 19:30

      Рангник: "В мою работу никому нельзя вмешиваться. Все решения принимаю только я"
      Тоже Рангник: "Тренер будет со мной все согласовывать и самостоятельно решения принимать не будет"

      0
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      Рейтинг: +12384

      ilichkadr 11 октября, 18:48

      Если учесть, что Рангник создал Лейпциг не только как команду, но как футбольную современн6ую структуру, то это вполне оправдано. Гистоль обычный исполнитель, поэтому никаких претензий по размеру зарплаты. Спрос будет с Рангника.

      2
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      Рейтинг: +481

      Nayturs 11 октября, 18:32

      А ответственность кто за результат будет нести? Если проиграли потому что устали Гиздоль, а если потому что кто то ошибался Рангник

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      Рейтинг: +3555

      neim 11 октября, 18:13

      Да, партизаны Цорны с Рангниками, чувствую на рулят в Локомотиве. Да так, что под откос его пустят ))).

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      Рейтинг: +2219

      Красногорск_Фан 11 октября, 17:51

      Вчера читал защитников близнеца Томаса Андерса . которые поставили знак равенства против гиздоля значит против клуба и вообще не истинный болельщик. Смотрю они были правы. В клубе теперь порядок и дисциплина. И все налаживается

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      Рейтинг: +206

      Vitaga 11 октября, 17:29

      в Локо теперь тренер-неудачник. который проигрывал гораздо чаще чем побеждал. тренер команд аутсайдеров. очень странное решение руководства клуба который претендует очень часто на титулы в России. что это? сознательный путь к ликвидации клуба? и стадион в Черкизово им тоже не нужен.

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