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  • «Телеспорт»: Гисдоль будет заверять все решения по составу «Локомотива» у Рангника

«Телеспорт»: Гисдоль будет заверять все решения по составу «Локомотива» у Рангника

11 октября 2021, 16:56
8

Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль будет принимать решения в столичном клубе после согласования с руководителем отдела спорта и развития клуба Ральфом Рангником, сообщает «Телеспорт».

По информации источника, Гисдоль будет руководить тренировками и игрой команды во время матчей, но все решения по составу и процессу подготовки будут заверяться у Рангника.

Глава отдала развития разочаровал руководство «Локомотива» выбором нового тренера. Сообщается, что в московском клубе ждали молодого и прогрессивного тренера.

По разным причинам «Локо» отказались возглавить Маттиас Яйссле («Зальцбург»), Роберт Клаус («Нюрнберг») и бывший тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр.

  • Последним местом работы Гисдоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.
  • Трофеев в карьере Гисдоля нет.
  • «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.

«Телеспорт»: Гиздоль будет получать в «Локомотиве» 1 миллион в год. В 3 раза меньше, чем в «Кельне»

Источник: «Телеспорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рангник Ральф Гисдоль Маркус
Комментарии (8)
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КаДеС
1633961627
Прав был Булыкин про "тряпку"
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Vitaga
1633962543
в Локо теперь тренер-неудачник. который проигрывал гораздо чаще чем побеждал. тренер команд аутсайдеров. очень странное решение руководства клуба который претендует очень часто на титулы в России. что это? сознательный путь к ликвидации клуба? и стадион в Черкизово им тоже не нужен.
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Красногорск_Фан
1633963910
Вчера читал защитников близнеца Томаса Андерса . которые поставили знак равенства против гиздоля значит против клуба и вообще не истинный болельщик. Смотрю они были правы. В клубе теперь порядок и дисциплина. И все налаживается
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Nayturs
1633966378
А ответственность кто за результат будет нести? Если проиграли потому что устали Гиздоль, а если потому что кто то ошибался Рангник
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ilichkadr
1633967288
Если учесть, что Рангник создал Лейпциг не только как команду, но как футбольную современн6ую структуру, то это вполне оправдано. Гистоль обычный исполнитель, поэтому никаких претензий по размеру зарплаты. Спрос будет с Рангника.
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vladimir-7
1633972347
Булыкин называл Гиздоля "тряпкой", на самом деле он "КУКЛА" для игр Рангника в Локомотиве.
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Solist345345
1633973839
Прямо серый кардинал этот Рангник.
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zigbert
1634027344
В таком случае для Гиздоля и спроса за результаты команды будет меньше. Хотя в других клубах тоже согласовывают все решения по приобретению игроков.
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