«Телеспорт»: Гиздоль будет получать в «Локомотиве» 1 миллион в год. В 3 раза меньше, чем в «Кельне»

Бедняга! Как он будет жить на жалкий миллион евро?! Куда денежку скидывать?
Стали известны подробности соглашения «Локомотива» с новым главным тренером Маркусом Гиздолем.
По информации «Телеспорт», контракт с 52-летним немцем рассчитан по схеме «1+1». Гиздоль будет получать 1 миллион евро в год. Это в три раза меньше, чем он зарабатывал в последнем клубе – «Кельне».
В контракте также предусмотрены бонусы за попадание в еврокубки и победу в Кубке России.
«Локомотив» еще не подписал соглашение с Гиздолем – все договоренности зафиксированы только по электронной почте.
- Последним местом работы Гиздоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.
- Трофеев в карьере Гиздоля нет.
- «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.
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