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    Тен Хаг – фаворит на пост главного тренера «Барселоны»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет пригласить на пост главного тренера Эрика тен Хага из «Аякса». Каталонцы готовы к увольнению Рональда Кумана.

    Именно у тен Хага сейчас наибольшее шансы прийти в «Барселону».

    • Куман возглавил каталонцев летом 2020 года.
    • У каталонцев 1 победа в последних 6 матчах.
    • «Барселона» идет в таблице 9-й.

    Куман: «Благодарю президента Лапорту за спокойствие»

    Лапорта: «Куман будет и впредь тренировать «Барселону». Он заслуживает доверия, потому что он легенда клуба»

    Куман: «В матче с «Атлетико» «Барселона» заслуживала большего. Мы прибавим, когда вернутся травмированные»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:10
    Комментарии2
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      Рейтинг: +188

      Soccerdealer63 24 минуты назад

      Лапорте надо не тренера менять, а МАРКЕТИНГОВУЮ ПОЛИТИКУ И ИМИДЖМЕЙКЕРОВ: закончилась ТА Барселона. И пока не будет бабла на нового Месси (новых)... ПУБЛИКУ НАДО ПРИУЧАТЬ К БАРСЕЛОНЕ-СЕРЕДНЯКУ)))

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      Рейтинг: +14528

      Garrincha58 42 минуты назад

      одного чудака на другого

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