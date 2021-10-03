Тен Хаг – фаворит на пост главного тренера «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет пригласить на пост главного тренера Эрика тен Хага из «Аякса». Каталонцы готовы к увольнению Рональда Кумана.

Именно у тен Хага сейчас наибольшее шансы прийти в «Барселону».

Куман возглавил каталонцев летом 2020 года.

У каталонцев 1 победа в последних 6 матчах.

«Барселона» идет в таблице 9-й.

Куман: «Благодарю президента Лапорту за спокойствие»

Лапорта: «Куман будет и впредь тренировать «Барселону». Он заслуживает доверия, потому что он легенда клуба»

Куман: «В матче с «Атлетико» «Барселона» заслуживала большего. Мы прибавим, когда вернутся травмированные»