Тен Хаг – фаворит на пост главного тренера «Барселоны»

Лапорте надо не тренера менять, а МАРКЕТИНГОВУЮ ПОЛИТИКУ И ИМИДЖМЕЙКЕРОВ: закончилась ТА Барселона. И пока не будет бабла на нового Месси (новых)... ПУБЛИКУ НАДО ПРИУЧАТЬ К БАРСЕЛОНЕ-СЕРЕДНЯКУ)))
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет пригласить на пост главного тренера Эрика тен Хага из «Аякса». Каталонцы готовы к увольнению Рональда Кумана.
Именно у тен Хага сейчас наибольшее шансы прийти в «Барселону».
- Куман возглавил каталонцев летом 2020 года.
- У каталонцев 1 победа в последних 6 матчах.
- «Барселона» идет в таблице 9-й.
Куман: «Благодарю президента Лапорту за спокойствие»
Лапорта: «Куман будет и впредь тренировать «Барселону». Он заслуживает доверия, потому что он легенда клуба»
Куман: «В матче с «Атлетико» «Барселона» заслуживала большего. Мы прибавим, когда вернутся травмированные»