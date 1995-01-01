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    Каррера: «Спартак» показал очень приличный футбол в матче с «Наполи». Заслуженная победа»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу московского клуба над «Наполи» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

    «К сожалению, видел лишь второй тайм… Но даже этого времени мне хватило, чтобы понять: «Спартак» показывает очень приличный футбол в игре с «Наполи». Очень рад, ведь команда одержала заслуженную победу! Вперeд, «Спартак»!» – сказал Каррера.

    • «Спартак» одержал волевую победу.
    • Москвичи большую часть матча провели в большинстве.
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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:43
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2030

      OldenVad 1 час назад

      Я приличного футбола не увидел, к сожалению. Хорошо что получилось выйграть.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +329

      jek718875 1 час назад

      БРАВО МАССИМО!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8371

      playsh > jek718875 9 минут назад

      Помним тебя и любим.Спасибо!

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