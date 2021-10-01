Каррера: «Спартак» показал очень приличный футбол в матче с «Наполи». Заслуженная победа»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу московского клуба над «Наполи» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

«К сожалению, видел лишь второй тайм… Но даже этого времени мне хватило, чтобы понять: «Спартак» показывает очень приличный футбол в игре с «Наполи». Очень рад, ведь команда одержала заслуженную победу! Вперeд, «Спартак»!» – сказал Каррера.

«Спартак» одержал волевую победу.

Москвичи большую часть матча провели в большинстве.

Спартаковцы поднялись на 2-е место в группе ЛЕ.

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