Забивший «Спартаку» на первой минуте Эльмас повторил рекорд Лиги Европы

какое же **вно стоит у мясных на воротах
«Наполи» принимает «Спартак» во втором туре группового этапа Лиги Европы.
Счет в матче был открыт на первой минуте – после ошибки Александра Максименко забил Эльйиф Эльмас. Полузащитник неаполитанцев отличился на 11-й секунде.
Это повторение рекорда турнира. В сентябре 2016 года хавбек «Слована» Ян Сикора в игре с «Карабахом» (2:2) также записал в свой актив гол на 11-й секунде.
«Наполи» сотворил один из самых быстрых голов в Лиге ЕвропыПервая же атака стала успешной для хозяев. Вот это еврокубки pic.twitter.com/9C0IWBleKF— Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2021