Забивший «Спартаку» на первой минуте Эльмас повторил рекорд Лиги Европы

«Наполи» принимает «Спартак» во втором туре группового этапа Лиги Европы.

Счет в матче был открыт на первой минуте – после ошибки Александра Максименко забил Эльйиф Эльмас. Полузащитник неаполитанцев отличился на 11-й секунде.

Это повторение рекорда турнира. В сентябре 2016 года хавбек «Слована» Ян Сикора в игре с «Карабахом» (2:2) также записал в свой актив гол на 11-й секунде.