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    Забивший «Спартаку» на первой минуте Эльмас повторил рекорд Лиги Европы

    «Наполи» принимает «Спартак» во втором туре группового этапа Лиги Европы.

    Счет в матче был открыт на первой минуте – после ошибки Александра Максименко забил Эльйиф Эльмас. Полузащитник неаполитанцев отличился на 11-й секунде.

    Это повторение рекорда турнира. В сентябре 2016 года хавбек «Слована» Ян Сикора в игре с «Карабахом» (2:2) также записал в свой актив гол на 11-й секунде.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Лиги Европы

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1246

      ruded 34 секунды назад

      какое же **вно стоит у мясных на воротах

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Gasanov Хачик 11 минут назад

      Ужэ сравнили. Х.у.й витория знаит сикреты

      0
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      Рейтинг: +201

      Pangolin 17 минут назад

      даже не удивлен...

      0
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