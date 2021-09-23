Лига 1. Дубль Хакими принес «ПСЖ» гостевую победу над «Метцем», «Лион» обыграл «Труа» и другие результаты

«ПСЖ» добыл три очка в Метце. Дубль оформил крайний защитник Ашраф Хакими, забивший на 90+4 минуте.

Соперник «Локомотива» по группе Лиги Европы «Марсель» не смог обыграть «Анжер». «Лион» победил выходца из Лиги 2 «Труа».

Франция. Лига 1. 7-й тур

Анжер – Марсель – 0:0

Метц – ПСЖ – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Хакими, 5; 1:1 – Куяте, 39; 1:2 – Хакими, 90+4.

Удаления: Бронн, 90+1 (вторая ж.к.) – нет.

Лион – Труа – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Шавалерен, 45; 1:1 – Шакири, 48; 2:1 – Эмерсон, 72; 3:1 – Пакета, 87.

Ланс – Страсбур – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ажорк, 67.

Удаления: Дансо, 50 – нет.

Лорьян – Ницца – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Монкодю, 23.

Удаления: Дженц, 69 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1