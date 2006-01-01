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    Лига 1. Дубль Хакими принес «ПСЖ» гостевую победу над «Метцем», «Лион» обыграл «Труа» и другие результаты

    «ПСЖ» добыл три очка в Метце. Дубль оформил крайний защитник Ашраф Хакими, забивший на 90+4 минуте.

    Соперник «Локомотива» по группе Лиги Европы «Марсель» не смог обыграть «Анжер». «Лион» победил выходца из Лиги 2 «Труа».

    Франция. Лига 1. 7-й тур

    Анжер – Марсель – 0:0

    Метц – ПСЖ – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Хакими, 5; 1:1 – Куяте, 39; 1:2 – Хакими, 90+4.

    Удаления: Бронн, 90+1 (вторая ж.к.) – нет.

    Лион – Труа – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шавалерен, 45; 1:1 – Шакири, 48; 2:1 – Эмерсон, 72; 3:1 – Пакета, 87.

    Ланс – Страсбур – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Ажорк, 67.

    Удаления: Дансо, 50 – нет.

    Лорьян – Ницца – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Монкодю, 23.

    Удаления: Дженц, 69 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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