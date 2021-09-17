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    Экамби из «Лиона» – автор лучшего гола в первом туре Лиги Европы

    УЕФА определил лучший гол первой недели группового этапа Лиги Европы. Его автором стал футболист «Лиона» Карл Токо Экамби, забивший «Рейнджерс».

    Второе место в номинации занял Деклан Райс из «Вест Хэма». Третий – Виктор Осимхен из «Наполи».

    • Это был 1-й гол Экамби в сезоне.
    • Экамби со сборной Камеруна выигрывал Кубок Африки.
    • 29-летний форвард стоит 15 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер УЕФА

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