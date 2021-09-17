Экамби из «Лиона» – автор лучшего гола в первом туре Лиги Европы

УЕФА определил лучший гол первой недели группового этапа Лиги Европы. Его автором стал футболист «Лиона» Карл Токо Экамби, забивший «Рейнджерс».
Второе место в номинации занял Деклан Райс из «Вест Хэма». Третий – Виктор Осимхен из «Наполи».
- Это был 1-й гол Экамби в сезоне.
- Экамби со сборной Камеруна выигрывал Кубок Африки.
- 29-летний форвард стоит 15 миллионов евро.
Топ– гола в первом туре...и побеждает Карл Токо-Экамби!Согласны? #ЛигаЕвропы @Heineken pic.twitter.com/JhYHz9PPQu— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 17, 2021